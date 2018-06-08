Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов

Снятие блокировки с 7 млн IP-адресов подтвердили в Роскомнадзоре. Меры блокировки были приняты в рамках исполнения решения суда по ограничению доступа к сервису Telegram в России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что разблокированы те IP-адреса, которые в настоящее время не используются мессенджером для работы на территории РФ.

«Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — рассказали ТАСС в Роскомнадзоре.

C апреля этого года Роскомнадзор начал блокировку мессенджер Telegram, в итоге одновременно под блокировку попали несколько миллионов IP-адресов, в том числе Amazon и Google.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил в конце мая, что его ведомство проведет комплексную проверку социальной сети Facebook и мессенджера WhatsApp до декабря 2018 года.

Замглавы федеральной службы Вадим Субботин заявил, что Роскомнадзор пока не видит предпосылок для блокировки мессенджера Viber на территории России.