Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из магазина приложений

Роскомнадзор направил в Apple письмо с требованием прекратить распространение в России Telegram через онлайн-магазин, а также отключить рассылку уведомлений мессенджера для пользователей на территории страны.

Ведомство просит компанию принять меры в кратчайшие сроки и проинформировать о дальнейших действиях, в противном случае надзорный орган может повлиять на функционирование сервиса AppStore в РФ, сообщает ТАСС.

В апреле суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России. Поводом послужил отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, которые необходимы для декодирования сообщений террористов, причастных к теракту в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.