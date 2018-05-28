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Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из магазина приложений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Роскомнадзор направил в Apple письмо с требованием прекратить распространение в России Telegram через онлайн-магазин, а также отключить рассылку уведомлений мессенджера для пользователей на территории страны.

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Ведомство просит компанию принять меры в кратчайшие сроки и проинформировать о дальнейших действиях, в противном случае надзорный орган может повлиять на функционирование сервиса AppStore в РФ, сообщает ТАСС.

В апреле суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России. Поводом послужил отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, которые необходимы для декодирования сообщений террористов, причастных к теракту в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.

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