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Глава Роскомнадзора дал характеристику философии Telegram

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Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев
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Создатели мессенджера Telegram руководствуются философией «пиратства» как в продвижении своего сервиса, так и в попытках обхода блокировок, которые вводит Роскомнадзор. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

«Полная блокировка Telegram — это процесс»
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«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети «ВКонтакте», находится в зоне абсолютно пиратской», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Жарова, со сменой руководства Mail.Ru в работе «ВКонтакте» произошли позитивные изменения в плане легализации контента, чего нельзя сказать о Telegram. Он подчеркнул, что требование ФСБ о блокировке мессенджера было вполне обоснованно.

Глава Роскомнадзора также обратил внимание на то, что методы обхода блокировки у Telegram «тоже абсолютно пиратские» и сервис «прячется, по сути, за живым щитом транснациональных компаний».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Спустя три дня операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Рассмотрение апелляции на блокировку назначено на 14 июня

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Его главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. Помимо деловой программы, гостей форума ждет и обширная культурная

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