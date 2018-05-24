Высокая культура для высоких гостей

Наряду с насыщенной деловой программой Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) представит гостям широкий спектр культурных мероприятий. В течение четырех дней в Северной столице пройдет ряд концертов ведущих российских и зарубежных звезд, будут показаны новые спектакли Большого драматического и Александринского театров, а также стартуют долгожданные выставочные проекты Эрмитажа и Русского музея.

24 мая можно будет насладиться звучанием оркестра Мариинского театра и дирижерским мастерством его руководителя, маэстро Валерия Гергиева: в концертном зале на улице Писарева прозвучат произведения Клода Дебюсси. Но меломанов ожидает непростой выбор, поскольку в то же время в Михайловском театре в рамках «Русских сезонов» выступит один из известнейших российских пианистов, лауреат конкурса имени Чайковского Борис Березовский.

Театралам же — прямая дорога в Большой драматический театр им. Товстоногова: 24-го там сыграют спектакль «Губернатор» по рассказу Леонида Андреева. Коллектив Андрея Могучего особенно основательно подготовился к форуму: помимо «Губернатора», публика сможет увидеть на этой неделе еще одну постановку самого худрука — «Грозу» по Александру Островскому (25 мая). А завершит театральный марафон работа другого выдающегося режиссера — Андрея Кончаловского. В роли Антигоны в его спектакле «Эдип в Колоне» играет Юлия Высоцкая (27 мая).

Не менее серьезно к культурному «сопровождению» форума подошли и ведущие музеи Санкт-Петербурга. Эрмитаж приурочил к нему специальную выставку «Инновация как художественный прием». В экспозицию войдут проекты современных художников, работающих с технологическим искусством. В частности, Миша Most представит полотно, нарисованное дроном по заранее заданному эскизу, а лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов отразит в художественной форме процесс научного поиска.

— Наша выставка — про новые техники и технологии. Это размышление о том, как создается современное искусство и как оно будет создаваться в будущем. И вместе с тем это исследование зрителя как участника произведения искусства, — пояснил «Известиям» куратор выставки заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков. — Мы не случайно приурочили наш проект к экономическому форуму, поскольку тема новой экономики здесь тоже поднимается: блокчейн, роботы, коммуникации, основанные на цифровом доверии... Да и в целом искусство можно воспринимать как тестовую зону, в которой человечество пробует что-то новое.

Тем же, кто предпочитает более традиционный подход, стоит посетить крупную ретроспективу Кузьмы Петрова-Водкина в Русском музее. В корпусе Бенуа будут показаны около 250 произведений живописи и графики автора «Купания красного коня».

Обе выставки будут открыты с 24 мая.

Как и в предыдущие годы, культурная программа форума включает немало гастрольных проектов. 25 мая меломанов ожидает встреча с одним из крупнейших немецких дирижеров — Кристианом Тилеманном. Постоянный участник Байрейтского и Зальцбургского фестивалей, Тилеманн во главе Дрезденской государственной капеллы исполнит в Мариинке-2 увертюру к опере «Оберон» Карла Марии фон Вебера, Четвертую симфонию Иоганнеса Брамса и Второй фортепианный концерт Ференца Листа. Впрочем, солировать в последнем произведении будет наша знаменитость — народный артист РФ Денис Мацуев.

На выступление другого звездного гастролера — тенора Роберто Аланья — билеты не понадобятся. 26 мая итальянский кумир споет под открытым небом — у стен Зимнего дворца. Вместе с ним на импровизированную сцену выйдут две зарубежных сопрано — Александра Куржак и Валентина Нафорница, а также российские оперные звезды.

Гала-концерт «Классика на Дворцовой» станет не только кульминацией культурной программы Санкт-Петербургского экономического форума, но и главным событием празднования 315-летия города.

В отличие от других оперных вечеров форума, программа open-air будет более демократичной: звезды исполнят не только классические номера, но и эстрадные песни. Кроме того, по словам режиссера-постановщика шоу руководителя Dance Open Екатерины Галановой, зрителей ожидает красочное представление.

— Каждый номер будет решен как мини-спектакль. Мы готовим огромное количество костюмов, в оформлении предусмотрено множество видеоэкранов (над видеоконтентом работают три команды художников — французская, испанская и русская). Также задействованы четыре балетных коллектива, — рассказала «Известиям» Екатерина Галанова. — Но главное — солисты: девять оперных звезд во главе с Роберто Аланья в таком составе никогда не собирались. Важно, что они специально для этого мероприятия подготовили ряд песен.

Традиционно в дни работы форума ведущие музеи Санкт-Петербурга и пригородов будут доступны для участников ПМЭФ-2018 бесплатно — по бейджу «Премиум». Ну, а посмотреть на карнавальное шествие Санкт-Петербургского международного фестиваля циркового искусства, парад духовых оркестров и оркестров барабанщиков, Петербургский международный парад ретротранспорта и мототехники, светомузыкальное шоу «Поющие мосты» и праздничный фейерверк смогут все желающие.