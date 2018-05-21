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ЕСПЧ принял жалобу на блокировку Telegram в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на блокировку Telegram в России.

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«В базе ЕСПЧ появилась карточка дела Telegram Messenger LLP v. Russia», — написал в своем Telegram-канале представитель мессенджера Павел Чиков. По его словам, речь идет о жалобе юриста Дамира Гайнудинова, представляющего Telegram в Страсбурге, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд 14 июня рассмотрит апелляционную жалобу на блокировку в России Telegram.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру. Причиной стал отказ Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Процедура блокировки началась 16 апреля.

Юристы Telegram отмечают, что требования ФСБ невозможно выполнить по техническим причинам, связанным с архитектурой мессенджера.

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