Роскомнадзор заблокировал 30 колумбайн-сообществ в соцсетях

30 колумбайн-сообществ совместно с компанией Mail.Ru заблокировали сотрудники Роскомнадзора в социальных сетях. По словам главы ведомства Александра Жарова, в основном такие странички размещались в «ВКонтакте».

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, руководитель Роскомнадзора особое внимание уделил вопросу о механизме их блокировки. По мнению Жарова, он должен быть четко прописан.

«На каком уровне он находится, на каких операторах связи, идет ли дальше фильтрованный трафик или не идет. После этого к вопросу должна подключаться комиссия высокого уровня. В нее могут войти представители всех ведомств, которые так или иначе задействованы в принятии этих решений, — отметил Жаров. — Мы должны решить, как блокировать контент, описать эту техническую процедуру законодательно, а что блокировать, должна решать комиссия».

При этом глава ведомства заявил, что не является сторонником блокировки таких ресурсов. По его мнению, само сообщество должно заниматься регулировкой подобного контента.

«Внутри интернет-сообщества должен идти диалог, само сообщество должно выйти на власть с предложением о введении саморегулирования», — цитирует слова Жарова «РИА Новости».

Ранее глава ведомства заявил, что создатели мессенджера Telegram руководствуются философией «пиратства» как в продвижении своего сервиса, так и в попытках обхода блокировок.

18 апреля в школе башкирского города Стерлитамак подросток напал с ножом на учительницу и одноклассницу. После этого он разлил горючее, поджег класс и попытался покончить с собой. Напавший и трое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По некоторым данным, подросток увлекался темой убийства в школе «Колумбайн».