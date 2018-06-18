Прямой эфир

Роскомнадзор устранил 9 источников помех радиосистем на стадионах

0
Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девять источников помех радиоэлектронной связи (РЭС) устранил Роскомнадзор за первые четыре дня чемпионата мира по футболу.

Роскомнадзор усомнился в запрещенном контенте
В ведомстве проанализировали судебную практику по делам о блокировках интернет-ресурсов за прошлый год

Непосредственно до начала матчей на разных стадионах сотрудники ведомства вместе с радиочастотной службой отработали 20 заявок на выявление помех, в девяти случаях наличие помехового воздействия подтвердилось, а работа помех была прекращена.

Радиоконтрольные мероприятия проводились с использованием стационарных и мобильных комплексов радиоконтроля, а также специальных средств измерений, сообщил Роскомнадзор в понедельник, 18 июня.

Отмечается, что до начала церемонии открытия чемпионата в «Лужниках» специалисты обнаружили потенциальный источник помех системе фиксации голов и судейской связи, работу РЭС прекратили.

На стадионе «Нижний Новгород» произошел подобный случай, там потенциальным источником помех системе автоматического определения голов послужили датчики систем, следящих за состоянием игрового поля.

А на стадионе «Калининград» была прекращена работа РЭС, создавшей помехи радиомикрофонам, которые использовались на предматчевой церемонии.

В настоящее время специалистами Роскомнадзора и радиочастотной службы обеспечена устойчивая работа более 1 тыс. РЭС организаторов, участников мероприятий и вещательных организаций.

В начале июня Роскомнадзор одобрил более 2,5 тыс. заявок на применение радиочастот на ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор принял меры по устранению источников радиопомех
Роскомнадзор одобрил более 2,5 тыс. заявок на применение радиочастот на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017