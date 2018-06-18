Роскомнадзор устранил 9 источников помех радиосистем на стадионах
Девять источников помех радиоэлектронной связи (РЭС) устранил Роскомнадзор за первые четыре дня чемпионата мира по футболу.
Непосредственно до начала матчей на разных стадионах сотрудники ведомства вместе с радиочастотной службой отработали 20 заявок на выявление помех, в девяти случаях наличие помехового воздействия подтвердилось, а работа помех была прекращена.
Радиоконтрольные мероприятия проводились с использованием стационарных и мобильных комплексов радиоконтроля, а также специальных средств измерений, сообщил Роскомнадзор в понедельник, 18 июня.
Отмечается, что до начала церемонии открытия чемпионата в «Лужниках» специалисты обнаружили потенциальный источник помех системе фиксации голов и судейской связи, работу РЭС прекратили.
На стадионе «Нижний Новгород» произошел подобный случай, там потенциальным источником помех системе автоматического определения голов послужили датчики систем, следящих за состоянием игрового поля.
А на стадионе «Калининград» была прекращена работа РЭС, создавшей помехи радиомикрофонам, которые использовались на предматчевой церемонии.
В настоящее время специалистами Роскомнадзора и радиочастотной службы обеспечена устойчивая работа более 1 тыс. РЭС организаторов, участников мероприятий и вещательных организаций.
В начале июня Роскомнадзор одобрил более 2,5 тыс. заявок на применение радиочастот на ЧМ-2018.