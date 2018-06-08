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Роскомнадзор принял меры по устранению источников радиопомех

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В апреле текущего года в Роскомнадзор поступило более 500 жалоб на радиопомехи от граждан, организаций и органов власти, пользующихся радиочастотным спектром. Ведомство провело работу по выявлению и устранению источников помех радиоприему, говорится в релизе, поступившем в IZ.RU.

Отмечается, что количество жалоб по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось почти в два раза.

Эксперты Роскомнадзора установили, что в большинстве случаев причиной помех стала работа радиоэлектронных средств (РЭС) без разрешения на использование радиочастот.

Выявлены и случаи возникновения помех по причинам электромагнитной несовместимости законно работающих РЭС или отклонения параметров излучения и приема от установленных норм и требований.

«Во всех подтверждающих наличие помех случаях приняты соответствующие меры по их устранению», — резюмирует Роскомнадзор.

На этой неделе Роскомнадзор одобрил более 2,5 тыс. заявок на применение радиочастот на ЧМ-2018.

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