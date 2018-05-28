В Роскомнадзоре обсудили подготовку к конференции по защите личных данных

Заседание по вопросам организации 9-й Международной конференции «Защита персональных данных», которая должна пройти в ноябре 2018 года, состоялось в Роскомнадзоре. Об этом говорится в релизе федеральной службы.

В мероприятии приняли участие представители консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. Его члены рассмотрели предложения формату и тематике конференции, а также изучили международный опыт локализации баз данных с личной информацией и регулирования правового статуса подобных данных, размещенных в общем доступе.

«Решено, что в рамках подготовки к мероприятию членами Консультативного совета будет подготовлен анализ практики применения требований Европейского союза, закрепленные Общим регламентом по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR)», — пояснили представители Роскомнадзора.

Ранее глава надзорной службы Александр Жаров заявил, что создатели мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» руководствуются философией пиратства. По его словам, это может заметить в их методах продвижения сервиса и попытках обхода блокировок.