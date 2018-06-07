Роскомнадзор зеркально ответит британским СМИ при ограничении деятельности RT

Действия по ограничению деятельности телеканала RT в Великобритании будут иметь зеркальные последствия для работающих на территории России британских СМИ. Об этом предупредил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Открытие новых расследований на предмет объективности подачи материалов в новостных программах канала свидетельствует о продолжении политики преследования российского СМИ с отличной от позиции официального Лондона точкой зрения на мировые события», — цитирует чиновника «РИА Новости».

По словам Субботина, ведомство продолжает отслеживать ситуацию, связанную с «чрезмерным вниманием» британского регулятора Ofcom к RT.

Ofcom в конце мая открыл три новых дела против телеканала: два — в отношении новостных программ и одно — против Crosstalk. Таким образом, общее число расследований регулятора против RT возросло до десяти (первые семь были инициированы «из-за дела Скрипаля» в апреле текущего года).

В Госдуме пообещали следить за событиями вокруг RT в Соединенном Королевстве в связи с открытием трех новых расследований в отношении телеканала.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если в Великобритании ограничат вещание телеканала RT, то в России аналогичные меры примут в отношении британского телеканала Би-би-си и радио Би-би-си.