Британский медиарегулятор открыл три новых расследования против RT

Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении телеканала RT. Речь идет о возможных нарушениях в новостных программах от 26 апреля и 4 мая 2018 года, а также в ток-шоу Crosstalk от 20 апреля, сообщается в опубликованном документе.

В надзорном органе при этом подчеркнули, что расследование еще не означает наличие какого-либо нарушения.

Ранее Ofcom провел семь расследований против RT из-за якобы необъективности при освещении «дела Скрипаля». По итогам проверки телеканал сохранил лицензию на вещание в Великобритании.

Отношения России и Великобритани резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где было совершено покушение на британского агента, бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отвергает все обвинения и требует независимого и открытого расследования инцидента.