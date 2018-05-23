Совет Федерации пригрозил ограничить вещание Би-би-си в России

Если в Великобритании ограничат вещание российского телеканала RT, то в России примут аналогичные меры в отношении британского телеканала Би-би-си и радио Би-би-си, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, сообщает «РИА Новости».

23 мая сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против RT. Речь идет о возможных нарушениях в новостных программах от 26 апреля и 4 мая, а также в программе Crosstalk от 20 апреля. Ранее Ofcom сообщал, что ведет семь расследований, таким образом их общее число выросло до 10.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении российского СМИ.

Медиаскандал разгорелся на фоне ухудшения отношений Москвы и Лондона, спровоцированного отравлением в Солсбери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления России (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.