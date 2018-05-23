Россия жестко ответит на действия британских властей против RT

Москва жестко ответит на действия британских властей в отношении российских средств массовой информации, в частности телеканала RT, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Профильные структуры в нашей стране начали пристально изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Захарова отметила, что это не выбор Москвы. По ее словам, российская сторона никогда не применяла меры Лондона, но сейчас «ответ будет в той же стилистике».

Ранее британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении телеканала RT. Речь идет о возможных нарушениях в новостных программах. Незадолго до этого в Соединенном Королевстве закрыли семь других дел против российского СМИ из-за якобы необъективности при освещении «дела Скрипаля». По итогам проверки RT сохранил лицензию на вещание в Великобритании.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где было совершено покушение на британского агента, бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отвергает все обвинения и требует прозрачного и независимого расследования.