Роскомнадзор нашел и устранил источник радиопомех в «Лужниках»

Потенциальный источник радиопомех в системе фиксации голов и судейской связи обнаружили и нейтрализовали сотрудники Роскомнадзора и радиочастотной службы перед началом первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники».

В результате мероприятий по радиоконтролю до начала игры Россия–Саудовская Аравия, которая состоялась 14 июня, специалисты обнаружили работу радиоэлектронного средства (РЭС) и пресекли ее, говорится в пресс-релизе на сайте Роскомнадзора.

Уточняется, что мероприятия координировались из расположенного на стадионе пункта управления радиоконтролем.

В настоящее время специалистами Роскомнадзора и радиочастотной службы обеспечена устойчивая работа более 1 тыс. РЭС организаторов, участников мероприятий и вещательных организаций.

В начале июня Роскомнадзор одобрил более 2,5 тыс. заявок на применение радиочастот на ЧМ-2018.