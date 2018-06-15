Прямой эфир

Роскомнадзор нашел и устранил источник радиопомех в «Лужниках»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потенциальный источник радиопомех в системе фиксации голов и судейской связи обнаружили и нейтрализовали сотрудники Роскомнадзора и радиочастотной службы перед началом первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники».

В результате мероприятий по радиоконтролю до начала игры Россия–Саудовская Аравия, которая состоялась 14 июня, специалисты обнаружили работу радиоэлектронного средства (РЭС) и пресекли ее, говорится в пресс-релизе на сайте Роскомнадзора.

Уточняется, что мероприятия координировались из расположенного на стадионе пункта управления радиоконтролем.

В настоящее время специалистами Роскомнадзора и радиочастотной службы обеспечена устойчивая работа более 1 тыс. РЭС организаторов, участников мероприятий и вещательных организаций.

В начале июня Роскомнадзор одобрил более 2,5 тыс. заявок на применение радиочастот на ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор принял меры по устранению источников радиопомех
Роскомнадзор протестирует комплекс мероприятий по радиоконтролю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017