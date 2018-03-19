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Роскомнадзор протестирует комплекс мероприятий по радиоконтролю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Комплекс мероприятий по радиоконтролю в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу отработает Роскомнадзор во время товарищеского матча Россия–Бразилия, игра состоится 23 марта в «Лужниках».

Тестирование сотрудники Роскоснадзора проведут совместно с радиочастотной службой, цель отработки комплекса мер — обеспечение бесперебойной работы гаджетов организаторов и гостей соревнований.

«Специалисты проведут оценку электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, поиск источников недопустимых радиопомех, а также не разрешенных для использования радиоэлектронных средств», — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Известия».

Отработка радиоконтроля будет проведена, в частности, с использованием мобильных и стационарных комплексов.

«Практический опыт, полученный специалистами радиоконтроля на тестовом матче, станет залогом качественной работы в ходе чемпионата мира, который пройдет в июне-июле на 12 стадионах в 11 российских городах», — заключает Роскомнадзор.

Ранее в понедельник сообщалось, что в 2017 году Роскомнадзор ограничил доступ почти к 8 тыс. ресурсов.

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