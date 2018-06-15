Сайт Sports.ru получил статус СМИ через 20 лет после основания
Сайт Sports.ru получил статус СМИ после 20 лет работы. Об этом сообщил один из основателей ресурса журналист Дмитрий Навоша.
Проекту цифрового спортивного издательства Tribuna Digital предоставили свидетельство о регистрации СМИ 25 мая 2018 года, пишет РБК со ссылкой на данные Роскомнадзора. Учредителем сетевого издания стало ООО «Спортивные новости».
Интернет-сайт Sports.ru был запущен в 1998 году Навошей и футбольным агентом Германом Ткаченко. Совладельцы принципиально отказывались регистрировать ресурс как СМИ, чтобы он оставался открытой платформой для пользователей, которые хотели бы обсуждать спорт и писать о нем. Однако из-за отсутствия указанного статуса у журналистов возникали проблемы с аккредитацией на спортивные мероприятия. Так, представителей Sports.ru не аккредитовали на Олимпийские игры в Сочи и в Рио-де-Жанейро.
«В итоге решили, что пришло время», — поделился Навоша. Он отметил, что на ЧМ-2018 были аккредитованы восемь журналистов Sports.ru.
Ранее в Роскомнадзоре напомнили о необходимость отменить развлекательные программы на телевидении и радио в День памяти и скорби — 22 июня.