Прямой эфир

Сайт Sports.ru получил статус СМИ через 20 лет после основания

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сайт Sports.ru получил статус СМИ после 20 лет работы. Об этом сообщил один из основателей ресурса журналист Дмитрий Навоша.

Проекту цифрового спортивного издательства Tribuna Digital предоставили свидетельство о регистрации СМИ 25 мая 2018 года, пишет РБК со ссылкой на данные Роскомнадзора. Учредителем сетевого издания стало ООО «Спортивные новости».

СМИ обяжут содействовать борьбе с экстремизмом
Для борьбы с пропагандой терроризма депутаты предлагают создать «народные дружины» из числа гражданских активистов

Интернет-сайт Sports.ru был запущен в 1998 году Навошей и футбольным агентом Германом Ткаченко. Совладельцы принципиально отказывались регистрировать ресурс как СМИ, чтобы он оставался открытой платформой для пользователей, которые хотели бы обсуждать спорт и писать о нем. Однако из-за отсутствия указанного статуса у журналистов возникали проблемы с аккредитацией на спортивные мероприятия. Так, представителей Sports.ru не аккредитовали на Олимпийские игры в Сочи и в Рио-де-Жанейро.

«В итоге решили, что пришло время», — поделился Навоша. Он отметил, что на ЧМ-2018 были аккредитованы восемь журналистов Sports.ru.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили о необходимость отменить развлекательные программы на телевидении и радио в День памяти и скорби — 22 июня.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФБР ужесточило правила работы со СМИ
Экс-главред российского Forbes обжалует свое увольнение в суде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017