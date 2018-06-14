РКН напомнил СМИ о необходимости отменить развлекательные шоу 22 июня

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14 июня напомнила телеканалам и радиостанциям о необходимости, согласно закону, отменить развлекательные программы в День памяти и скорби — 22 июня.

В ведомстве разъяснили, что к развлекательным относятся те передачи, в которых сочетаются признаки «юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта». В частности, речь идет об эстрадных и цирковых представлениях, концертах, ток-шоу, юмористических сериалах и комедийных кинокартинах.

При этом в Роскомнадзоре допустили трансляцию утренних и вечерних шоу, однако подчеркнули, что откровенно развлекательный контент из их эфира должен быть исключен.

Отменять 22 июня развлекательные программы радиостанциям и телеканалам предписывает указ президента РФ от 8 июня 1996 года № 857 «О Дне памяти и скорби», напомнили в ведомстве.

День памяти и скорби — памятная дата начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги.