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Экс-главред российского Forbes обжалует свое увольнение в суде

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Освобожденный 9 июня от должности главного редактора российской версии журнала Forbes Николай Усков намерен обжаловать это решение в суде.

«Да, буду, конечно. Этим будет заниматься мой юрист», — приводит ТАСС ответ Ускова на вопрос, будет ли он обжаловать решение руководства об увольнении.

По словам Ускова, он решительно не согласен с приказом о своем увольнении. «Оно (увольнение. — Прим. ред.) состоялось в связи с тем, что я отсутствовал дважды на работе — 15 и 29 мая в передаче «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы», — рассказал экс-главред.

Медиа-менеджер оценил увольнение, как один из эпизодов «борьбы владельца лицензии Александра Федотова с редакцией Forbes». «Речь идет о независимости редакционных стандартов, редакционной политики, на которые постоянно покушался владелец издательского дома», — рассказал собеседник агентства.

9 июня стало известно, что исполняющим обязанности издания назначен Николай Мазурин, который ранее занимал пост шеф-редактора. По версии медиагруппы ACMG, владеющей лицензией на журнал в России, увольнение связано с «неудовлетворенностью качеством работы» Ускова. Журналист возглавлял русский Forbes с января 2016 года. 

В феврале 2018 года издательский дом Conde Nast объявил, что Мария Федорова, возглавлявшая на тот момент журнал Glamour, стала главным редактором Vogue Россия.

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