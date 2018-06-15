ФБР ужесточило правила работы со СМИ

Федеральное бюро расследований ужесточило правила взаимодействия со СМИ после опубликования минюстом США доклада относительно нарушений, в которых подозревается экс-глава ведомства Джеймс Коми.

Он не уточнил, в чем именно состоит ужесточение, однако отметил, что новая редакция правил утверждена в ноябре прошлого года. Рэй добавил, что сотрудники бюро пройдут подготовку по контактам с журналистами,.

«Мы передали это (выводы расследования – Ред.) в наше дисциплинарное подразделение. Сейчас идет сложный и тщательный процесс (расследования), и когда он будет завершен, мы без колебаний привлечем (виновных) людей к ответственности», — цитирует его слова сайт ФБР.

Доклад минюста США был подготовлен генеральным инспектором ведомства Майклом Хоровицем. В документе Коми критикуют за то, как он вел расследование по делу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ходе президентской предвыборной кампании 2016 года. Утверждается, что Коми нарушил субординацию в структуре ведомства, самостоятельно прекратив расследование против Клинтон, и допустил «просчет», возобновив расследование за несколько дней до выборов. При этом политической предвзятости в действиях бывшего главы ФБР обнаружено не было.