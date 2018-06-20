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Робби Уильямс объяснил неприличный жест на открытии ЧМ-2018

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Фото: TASS/PA Images/Adam Davy
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Британский певец Робби Уильямс рассказал, что показал неприличный жест во время церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве случайно. По его словам, он хотел обозначить, что до начала игры осталась одна минута и только через пять минут осознал, что сделал.

«Я был под огромным давлением, потому что осталась одна минута, и я не знал, уложусь ли я в полминуты, поэтому я просто начал обратный отсчет оставшейся минуты», — цитирует RT интервью Fox News.

Уильямс уточнил, что жест не был заготовлен заранее. В его планах было только «не сфальшивить и не упасть».

16 июня некая подруга Уильямса, проживающая в Великобритании, рассказала журналистам, что его жест был адресован британскому правительству, которое подозревает его в связях с президентом России Владимиром Путиным.

Режиссер церемонии открытия мундиаля Илья Авербух заявил, что он как хореограф не ставил певцу такой жест. По его мнению, этот поступок не имел отношения к России и мог быть связан с критикой британских СМИ в его адрес.

Уильямс, выступавший на открытии мундиаля 14 июня, показал в камеру средний палец. Телеканал Fox, транслировавший церемонию, извинился перед зрителями за этот жест и подчеркнул, что не являлся организатором мероприятия, а только транслировал его, и не знал, что должно произойти.

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