В сборной России допустили восстановление Дзагоева до плей-офф ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев может восстановиться от травмы еще до старта плей-офф чемпионата мира по футболу. У спортсмена наблюдается положительная динамика, сообщила пресс-служба национальной команды в Тwitter

В тренировке в общей группе не будет работать Жирков. В ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе.

Продолжает восстановление после травмы Дзагоев - отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф. pic.twitter.com/k6a0MWWl4N — Сборная России (@TeamRussia) June 20, 2018

Дзагоев получил травму во время матча открытия мундиаля против Саудовской Аравии (5:0). 19 июня сборная России одержала победу над египтянами со счетом 3:1. Таким образом, команда впервые за 36 лет вышла в плей-офф мирового первенства. 25 июня россияне сыграют с уругвайцами.