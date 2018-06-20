В сборной России допустили восстановление Дзагоева до плей-офф ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев может восстановиться от травмы еще до старта плей-офф чемпионата мира по футболу. У спортсмена наблюдается положительная динамика, сообщила пресс-служба национальной команды в Тwitter
Дзагоев получил травму во время матча открытия мундиаля против Саудовской Аравии (5:0). 19 июня сборная России одержала победу над египтянами со счетом 3:1. Таким образом, команда впервые за 36 лет вышла в плей-офф мирового первенства. 25 июня россияне сыграют с уругвайцами.