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В сборной России допустили восстановление Дзагоева до плей-офф ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев может восстановиться от травмы еще до старта плей-офф чемпионата мира по футболу. У спортсмена наблюдается положительная динамика, сообщила пресс-служба национальной команды в Тwitter

Дзагоев получил травму во время матча открытия мундиаля против Саудовской Аравии (5:0). 19 июня сборная России одержала победу над египтянами со счетом 3:1. Таким образом, команда впервые за 36 лет вышла в плей-офф мирового первенства. 25 июня россияне сыграют с уругвайцами.

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