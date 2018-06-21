Прямой эфир
Сюжет:

Парк футбола ЧМ-2018 открылся на Красной площади в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парк футбола ЧМ-2018 открылся на Красной площади в Москве. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филипп ле Флок, а также генсекретарь ФИФА Фатма Самура.

Блаттер похвалил организацию ЧМ-2018 в России

«У меня не было никаких сомнений, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне. Миллионы болельщиков приехали в Россию со всего мира, чтобы проникнуться атмосферой футбольного праздника. Рада открыть Парк футбола в Москве, так как футбол способен объединять людей со всего мира», — цитирует ТАСС слова Самуры.

Голодец, в свою очередь, заметила, что уже прошли 20 матчей мирового первенства, и 21 июня матч ЧМ-2018 в Самаре посетит миллионный болельщик.

«Праздник футбола состоялся, и это не только праздник спорта, но и праздник взаимопонимания и дружбы. И сегодняшнее открытие Парка футбола — это лишнее тому подтверждение», — сказала вице-премьер.

В течение всего мундиаля до 15 июля в Парке футбола на Красной площади будут идти мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, футбольные матчи и розыгрыши призов, сообщает агентство городских новостей «Москва». 21 июня там можно будет увидеть Кубок победителей чемпионата мира по футболу ФИФА.

Посещение парка будет бесплатным для всех желающих. Москвичей и гостей столицы ждет робот-вратарь, которому можно будет попытаться забить гол, футбольные симуляторы «Бомбардир» и «Быстропас», где можно будет проверить свою меткость. Также развлекать гостей Парка футбола будет официальный талисман ЧМ-2018 — волк Забивака. Кроме того, в парке оборудован павильон «Зима». Где можно увидеть ледовые скульптуры городов — организаторов турнира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пешеходную зону на Ильинке в Москве расширят на время ЧМ-2018
В Москве открыли фан-зону ЧМ-2018 возле МГУ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017