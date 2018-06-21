Пешеходную зону на Ильинке в Москве расширят на время ЧМ-2018

Пешеходную зону на улице Ильинка в Москве расширят до окончания ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Решение сделать на Ильинке безопасную зону для прогулок было принято для удобства пешеходов. Увеличить пешеходную часть удалось за счет парковки. Автомобилистов просят обращать внимание на знаки и не парковаться там, где будет действовать временный запрет, сообщает сетевое издание m24.ru.

ЧМ-2018 по футболу продлится в РФ до 15 июля. Рекорд посещаемости установили на фестивале болельщиков в Самаре 20 июня.