Иностранные болельщики убирали за собой мусор после матчей ЧМ-2018

Болельщики сборных Сенегала, Колумбии и Японии принесли на матчи своих команд группового этапа ЧМ-2018 мусорные мешки и убирали за собой мусор. Видеозапись опубликована в соцсети Twitter.

Матч Япония — Колумбия прошел в Саранске 19 июня и завершился со счетом 2:1 в пользу японцев. После окончания игры болельщики обеих команд ходили по секторам и собирали в мешки оставшийся мусор. Так же повели себя и болельщики сборной Сенегала в столице после победы своей команды над сборной Польши со счетом 2:1 на стадионе «Спартак». Как сообщает НСН, они собрали брошенные на пол жестяные банки, бумажные упаковки им прочие отходы.

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support 🇯🇵 #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi