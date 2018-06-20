Россияне предпочли Месси Роналду

У футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси оказалось в четыре раза больше поклонников в России, чем у игрока сборйной Португалии Криштиану Роналду. Обратная тенденция наблюдается только в Томске и Воронеже: там фанатов Роналду оказалось больше.

Исследование сервиса объявлений «Юла» показало, что лотов с Месси выставлено в четыре раза больше, чем с его соперником. Чаще всего россияне покупают «обувь, как у Месси» (это 77% связанных с футболистом лотов) и футболки с надписью Messi.

Из товаров, связанных с Роналду, россияне предпочитают форму и игровые футболки с инициалами.

При этом лоты, связанные с нападающим португальской сборной, оказались в среднем дороже — 3,7 тыс. рублей против 2,9 тыс. за товары с Месси. Его автограф также ценится выше: в среднем 105 тыс. рублей против 22,3 тыс. рублей за автограф игрока сборной Аргентины.