Бюст Роналду заменили в аэропорту Мадейры

Вызвавший критику бюст нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в аэропорту его же имени на его родном острове Мадейра заменен.

Просьба о замене монумента, установленного год назад, поступила от родственников футболиста, сообщает испанская газета Marca.

По их мнению, первый вариант работы скульптора Эмануэля Сантуша не очень походил на оригинал. Второй вариант бюста также было поручено сделать Сантушу, он был завершен в марте.

So @Cristiano’s family replaced the beloved bust in the airport for a new one slightly more dignified but definitely not as interesting and even less similar to CR7. I can’t imagine people lining up to take a selfie with this bore of a statue. #bringhimback pic.twitter.com/mtHXj9pGtu — marcio barcelos (@marciobarcelos) June 17, 2018

Между тем фанаты Роналду подали онлайн‐петицию, требуя вернуть прежний вариант скульптуры. Болельщики отмечают, что первоначальный бюст является «достопримечательностью острова» и его замена неприемлема, сообщает «360».

Ранее Роналду был признан лучшим игроком матча против Испании, состоявшегося 15 июня на ЧМ-2018. Команды сыграли вничью со счетом 3:3 в Сочи, все три гола в ворота испанцев забил Роналду.