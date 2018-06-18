Бюст Роналду заменили в аэропорту Мадейры
Вызвавший критику бюст нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в аэропорту его же имени на его родном острове Мадейра заменен.
Просьба о замене монумента, установленного год назад, поступила от родственников футболиста, сообщает испанская газета Marca.
По их мнению, первый вариант работы скульптора Эмануэля Сантуша не очень походил на оригинал. Второй вариант бюста также было поручено сделать Сантушу, он был завершен в марте.
Между тем фанаты Роналду подали онлайн‐петицию, требуя вернуть прежний вариант скульптуры. Болельщики отмечают, что первоначальный бюст является «достопримечательностью острова» и его замена неприемлема, сообщает «360».
Ранее Роналду был признан лучшим игроком матча против Испании, состоявшегося 15 июня на ЧМ-2018. Команды сыграли вничью со счетом 3:3 в Сочи, все три гола в ворота испанцев забил Роналду.