Форвард сборной Аргентины оценил шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

Нападающий национальной команды Аргентины Серхио Агуэро оценил перспективы сборной по выходу в плей-офф чемпионата мира по футболу после поражения от Хорватии.

По его словам, шансы на то, чтобы оказаться в плей-офф чемпионата, еще есть. Необходимо просто ждать следующего матча со сборной Нигерии и выиграть его, пишет «РИА Новости».

Хорватия разгромила Аргентину (3:0) в матче второго тура группового этапа и впервые с 1998 года вышла в 1/8 финала. Полузащитник хорватской команды Лука Модрич, признанный лучшим игроком победного матча против Аргентины, ранее рассказал о тактике сборной, чтобы сдержать Месси.

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