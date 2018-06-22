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Пушков оценил игру Месси на ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Аргентинская сборная показала бы лучшие результаты без участия своего форварда Лионеля Месси. Такое мнение выразил глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор сравнил игру Месси с футболом, который демонстрирует нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. По мнению Пушкова, соперничество Роналду и Месси не состоялось.

«Первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле», — отметил он на своей странице в Twitter, добавив, что аргентинская сборная справилась бы гораздо лучше без знаменитого игрока.

Сборная Аргентины в четверг потерпела поражение от хорватских футболистов. Матч закончился со счетом 3:0. По словам главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли, Месси не смог раскрыться на поле из-за отсутствия идеального взаимопонимания между игроками. 

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