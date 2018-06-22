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Песков рассказал о планах Путина на просмотр матча Россия–Уругвай

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать матч между сборными России и Уругвая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

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«Пока в графике президента нет. С другой стороны, вы знаете, что сейчас в дни ЧМ все графики подвижные. Но еще раз: пока в графике посещения матча нет», — сказал он.

14 июня состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Путин посмотрел стартовый матч между сборными командами России и Саудовской Аравии. Глава государства восхищенно разводил руками после каждого гола. В итоге россияне одержали победу со счетом 5:0.

19 июня состоялась игра между Россией и Египтом, которая закончилась победой хозяев со счетом 3:1. По словам Пескова, президент не смотрел сам матч, так как в этот момент летел из Минска, однако на победу РФ отреагировал «как вся страна, весьма позитивно».

В заключительном матче группового этапа 25 июня россияне сыграют с Уругваем на стадионе «Самара Арена».

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