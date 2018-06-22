Газзаев ответил на слова литовского министра о «бойкоте» ЧМ-2018

Чемпионат мира (ЧМ) по футболу в России проходит блестяще, как с точки зрения организации, так и качества игры. Об этом заявил бывший главный тренер национальной сборной по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что эффект от «бойкота» мундиаля «не очень чувствуется».

«Начиная с 2010 года все пытались как-то давить на то, чтобы в России чемпионат мира не проходил. Но, я думаю, сегодня те миллионы болельщиков, которые приехали, довольны и видят нашу доброжелательность. Они понимают, что наша страна абсолютно открытая и проблем здесь не существует», — приводит слова Газзаева RT.

По его мнению, этот чемпионат мира один из самых представительных и останется в истории как лучший. В качестве аргумента депутат привел восторги главы ФИФА Джанни Инфантино.

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу. Он проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.