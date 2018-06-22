Литва признала бессмысленным бойкот ЧМ-2018

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о провале «бойкота» чемпионата мира по футболу в России, о котором ранее заявляли политики ряда стран.

«По-моему, [эффект от бойкота] не очень чувствуется», — отметил глава литовского МИДа в эфире телеканала «112 Украина».

Перед стартом мирового первенства по футболу в России украинские политики и радикалы неоднократно призывали бойкотировать турнир, в том числе отказавшись от показа матчей. Однако украинские каналы решили показывать матчи ЧМ из-за долгов перед Европейским союзом вещателей. По мнению курировавшего подготовку к мундиалю вице-премьера РФ Виталия Мутко, попытки бойкота были изначально обречены на провал.