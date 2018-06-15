Глава МИД Великобритании отверг призыв бойкотировать ЧМ-2018 в России

Лондон никогда не собирался бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом говорится в статье главы британского МИД, опубликованной в газете Sun.

«Мои друзья, никогда не было ни малейшего шанса, что Англия бойкотирует чемпионат мира по футболу в России, и на то есть очень веские причины», — пишет дипломат.

Джонсон подчеркнул, что у Лондона есть разногласия с российскими властями, однако администрации Кремля не принадлежит мундиаль, он принадлежит футбольным болельщикам со всего мира.

Глава МИД отметил, что на ЧМ в Россию отправились 10 тыс. английских фанатов, несмотря на напряженность в отношениях Москвы и Лондона.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что нет ничего кроме дружбы и восхищения между англичанами и народом России, которые сражались вместе против тирании в XX веке», — резюмировал дипломат.

Власти Великобритании не исключали бойкот чемпионата мира по футболу в России в качестве ответа на покушение на британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон считает, что к нападению на них причастна Москва, которая, в свою очередь, эти обвинения отвергает.