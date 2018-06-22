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Аргентинский фанат со слезами извинился за оскорбление россиянки

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Фото: twitter.com
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Болельщик из Аргентины, который оскорбил российскую девушку, со слезами на глазах публично извинился за свое поведение. Об этом пишет портал Ciudad Magazine

47-летний Нестор Фернандо Пенови выложил в соцсетях ролик, на котором попросил россиянку повторить непристойную фразу на испанском языке, при этом девушка смысла сказанного не поняла. Ролик вызвал широкий резонанс и массовое осуждение в Аргентине.

«Я ничего не имею против женщин, это была плохая шутка. Хочу извиниться перед всеми. Перед русским народом, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, семьей, моей женой... Мне очень стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек», — сказал он.

По словам Пенови, он «допустил ошибку и был не прав». Он добавил, что помимо него в Россию приехали 14 его друзей и этом видео с российской девушкой предназначалось только для них.

«К сожалению, оно попало в Сеть. Мы сделали много таких видеороликов. Что касается возраста той девушки — дело не в нем, тем более я не видел ее документов. Я был не прав, независимо от того, была ли она совершеннолетней», — добавил болельщик.

Пенови посетовал, что он не знает, кто из его друзей опубликовал это видео в соцсетях, был глубоко огорчен случившимся и признался, что теперь не знает, как смотреть в глаза своей жене и детям по возвращении в Аргентину.

В связи с инцидентом власти Аргентины решили немедленно лишить своего гражданина возможности посещать матчи до конца ЧМ. Свой паспорт болельщика Пенови уже отозвал. 

Выходкой аргентинского фаната возмутилось и посольство России в Буэнос-Айресе. В диппредставительстве потребовали публичных извинений за этот поступок.

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