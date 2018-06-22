Аргентинский фанат со слезами извинился за оскорбление россиянки
Болельщик из Аргентины, который оскорбил российскую девушку, со слезами на глазах публично извинился за свое поведение. Об этом пишет портал Ciudad Magazine.
47-летний Нестор Фернандо Пенови выложил в соцсетях ролик, на котором попросил россиянку повторить непристойную фразу на испанском языке, при этом девушка смысла сказанного не поняла. Ролик вызвал широкий резонанс и массовое осуждение в Аргентине.
«Я ничего не имею против женщин, это была плохая шутка. Хочу извиниться перед всеми. Перед русским народом, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, семьей, моей женой... Мне очень стыдно, я не такой. Мне 47 лет, и я хороший человек», — сказал он.
По словам Пенови, он «допустил ошибку и был не прав». Он добавил, что помимо него в Россию приехали 14 его друзей и этом видео с российской девушкой предназначалось только для них.
«К сожалению, оно попало в Сеть. Мы сделали много таких видеороликов. Что касается возраста той девушки — дело не в нем, тем более я не видел ее документов. Я был не прав, независимо от того, была ли она совершеннолетней», — добавил болельщик.
Пенови посетовал, что он не знает, кто из его друзей опубликовал это видео в соцсетях, был глубоко огорчен случившимся и признался, что теперь не знает, как смотреть в глаза своей жене и детям по возвращении в Аргентину.
В связи с инцидентом власти Аргентины решили немедленно лишить своего гражданина возможности посещать матчи до конца ЧМ. Свой паспорт болельщика Пенови уже отозвал.
Выходкой аргентинского фаната возмутилось и посольство России в Буэнос-Айресе. В диппредставительстве потребовали публичных извинений за этот поступок.