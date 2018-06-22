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Какая боль

О сенсационных победах и поражениях минувшего дня мундиаля
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Какая боль
2018-06-22 12:54:05">
2018-06-22 12:54:05
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Две южноамериканские команды, оттеснившие в отборочном турнире замечательную сборную Чили, потерпели вчера крушение. Перу уже готовится к отъезду домой, судьба Аргентины и ее лидера повисла на волоске. О главных событиях минувшего игрового дня — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

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Попали под лошадь

Вчерашний день очень долго ничем не отличался от позавчерашнего. На протяжении пяти таймов всё было до боли знакомо — в производственном режиме рабочей станции, в конвейерном фабричном ритме, в монотонном спокойствии офиса. Но под самый финиш смены ее размеренное течение нарушил грохот аварии под окном. Неуправляемый бело-голубой гольф-кар, неведомо как очутившийся на территории футбольного предприятия (говорят, в последний момент какой-то умелец с десятым номером на спине при попустительстве эквадорской службы безопасности ловко подправил пропуск, где было написано «Чили»), разбился вдребезги, столкнувшись с раскрашенным в шашечку жизнерадостным грузовиком экс-югославской сборки.

По версии следствия, полосатое транспортное средство было неисправно, непригодно к применению в условиях интенсивного футбольного движения и развалилось бы на части, даже попав под лошадь. Держалось оно на фокусах и всевозможных хитростях того самого десятого номера, который создавал иллюзию прочности и скорости. Другие пассажиры вели себя абсолютно безответственно, раскачивая гольф-кар из стороны в сторону, из-за чего он начал вихлять и не смог ни увернуться от столкновения, ни объехать препятствие по безопасной траектории.

Особую вину возлагают на человека в оранжевом свитере, призванного обеспечивать надежность конструкции: в критический момент он открыл дверь, что категорически воспрещено на ходу, и боковые потоки воздуха развернули машину поперек дороги — в нескольких метрах от приближающегося грузовика.

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В списке пострадавших более двух десятков фамилий: футболисты, тренеры, врачи, администраторы. Среди них и тот самый десятый номер. По некоторым сведениям, эту поездку он приурочил к празднованию дня рождения: в воскресенье ему исполнится 31 год. В планах именинника значились еще соперничество с трюкачом из Португалии и пожилым колдуном-соотечественником за титул Самого-Самого, а также завоевание Золотого Гран-при. Эти планы, по оценкам медиков, придется отложить года на четыре.

Душераздирающее зрелище

Ну а что еще остается, кроме как ерничать? Заупокойную мессу Аргентина и Месси заслужили еще пять дней тому назад, после несъедобной, вязкой, как ранняя хурма, ничьей с исландцами. От вчерашней встречи с хорватами ждали в лучшем случае такую же ничью — с неприкосновенными воротами Субашича. Правда, расчет был на 0:0.

Хорватия в ключевых встречах предпочитает сыграть осторожно, без излишнего риска, хотя и старается доминировать. А еще у нее есть свойство грустить, если мяч не идет в ворота, и суетиться. Отчего и казалось, что, отбегав вхолостую первый тайм, после перерыва она чуть умерит пыл и потихонечку, на полуоборотах докатит на нулях до «плюс 1» в графе «очки».

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Такие прогнозы и ожидания учитывают все объективные предпосылки. Но предугадать человеческий — то есть субъективный —  фактор невозможно. Всё планомерно, несмотря на опасные моменты, шло к 0:0, пока вратарь Кабальеро не исполнил сольный номер с выдачей мяча на ногу форварду хорватов Ребичу. Тот, недолго думая, вернул его обратно — точно под перекладину.

После этого Аргентина совершенно развалилась и в концовке получила в свои ворота еще два мяча. Причем третий — с выходом хорватов втроем на одного защитника и вратаря: остальные аргентинцы даже и не попытались ускориться и пресечь издевательский розыгрыш мяча в шести метрах от ворот.

В целом игра получилась, конечно, огненной, но крайне неприятной, некрасивой. Противники совсем не уважали друг друга: постоянные удары, толчки, зацепы, наступания на ноги, а порой и на головы. Кто-то из аргентинцев со всей силы запустил мячом в упавшего после столкновения Ракитича — верх беспардонности. Непонятно в связи с этим, почему попустительствовал откровенной грубости арбитр Ирматов, судья опытнейший, можно даже сказать, классный. Его рассматривали кандидатом на медальные матчи. Есть подозрение, что после такого не рассмотрят больше и на групповые.

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Месси так ничего и не понял

Отдельная глава должна быть написана про Месси, хотя сказать про него, кроме «эх», «м-да» и «хм», нечего. Он выглядит совершенно опустошенным. То ли перегорел, воспринимая чемпионат мира как свой последний шанс обрести величие — ведь его постоянно третируют тем фактом, что почти все легенды прошлого, все короли футбола разных эпох: Пеле, Марадона, Беккенбауэр, Зидан, Роналдо — Кубок мира выигрывали, а среди аргентинских футболистов в общей сложности насчитывается 24 чемпиона мира. То ли внутри сборной совсем скверная обстановка, самим же Месси и спровоцированная.

Известно, что он диктует тренеру состав и тактику, назначает любимчиков и неугодных. Говорят, из-за него ЧМ-2018 пропускает Икарди и с лавки смотрит Дибала. Вряд ли коллектив воспринимает эти проявления отзывчиво и с пониманием. Как следствие, Аргентина разрозненна, у нее нет ни командной игры, ни взаимопонимания, а у Месси — четко определенной роли, как, скажем, у Криштиану Роналду в сборной Португалии.

CR7 там — наконечник копья, от него не требуют затевать атаки или отрабатывать в обороне, просто дают мяч на ход или доставляют на голову — только забивай. Месси в аргентинской команде — везде: он и в центральном круге диспетчер, и на фланге подающий, и на линии штрафной с финтами. А толку никакого, потому что там, где он нужен в эту минуту, его, как правило, нет. Или он делает не то, что нужно.

Он отдает пасы, которые сам должен принимать. Он предлагается под передачи, даже и не думая, что партнеры — не из «Барселоны» и не способны настолько же точно пасовать мяч в эти точки. Он ждет от них рывков, открываний, перемещений и всё никак не дождется, потому что они его не понимают. Ему никак не придет в голову, что для полноценной игры сборной Аргентины ему, великому Месси, необходимо играть хуже, чем он умеет, стать слабее, чем он есть, — чтобы оказаться на одном уровне с соотечественниками. Ведь они до его высот не дотянутся.

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Аргентина времен Марадоны решала эту проблему легко: обслуживала его, не чуралась быть свитой. Освобождала ему зоны, ставила заслоны, ложными рывками расчищала путь к воротам. А дон Диего, интуитивно понимая, что рядом — не гении, объяснялся с ними на простейшем футбольном диалекте, без сверхъестественных наклонностей. И это давало результат — и в «Наполи», и на чемпионатах мира.

У Лео еще есть два шанса исправиться и исправить. Первый — если Нигерия не проиграет Исландии, а потом проиграет Аргентине, та прорвется в плей-офф и возьмется наконец за ум. Второй — на ЧМ-2022. Впрочем, второй под не менее большим вопросом, чем первый. А третьего не будет точно.

Наивные, но прекрасные

Сборная Перу, которая произвела намного более цельное и приятное впечатление, уже вылетела. Пока только из чемпионата, не из России, но расставаться с нею грустно в обоих случаях. Симпатичнейшая команда, колоритная, азартная. Ей не хватило, во-первых, опыта больших турниров и сражений, а во-вторых — рациональности и прагматизма. Слишком искренняя она была, слишком наивная. Молотила датчан, забывая о тылах. Ввязалась в обмен ударами с французами, не смекнув, что те куда опытнее и разовые шансы используют лучше, а потому есть смысл играть осмотрительнее.

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Зато перуанцы обрели на ЧМ намного больше, чем могли достичь по итогам матчей: любовь болельщиков по всему миру. Так же как чилийцы и костариканцы в 2014-м, как еще раньше мексиканцы, у которых теперь повсюду и нескончаемо толпы поклонников. Теперь за Перу будут болеть персонально, и если она не пропадет с экранов радаров, пробьется на турнир в Катаре, поддержка ей там будет обеспечена со всех сторон.

Сегодня упомянутая Коста-Рика сыграет с еще одной проблематичной южноамериканской командой. Правда, ее проблемы — лишь в результате первого матча. По игре Бразилия швейцарцев, разумеется, превзошла, для победы не хватило лишь напора и страсти. Можно предположить, что сегодня и того и другого хватит.

Другой матч, затаив дыхание, будут во все глаза смотреть в Аргентине. И надеяться на Нигерию, чья победа хотя бы на время вытащит команду Месси из турнирной ямы. А вечером сыграют Сербия и Швейцария. Ну то есть как сыграют… Сразятся — вот подходящее слово. Причем не только для этого матча — для всего второго тура.

За матчем Россия–Уругвай следите на сайте «Спорт-Экспресс».

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