Трудности переводов

Неудержимый Роналду снова забил и теперь опережает Дениса Черышева в споре самых результативных игроков ЧМ-2018. Это, однако, не означает, что португальской сборной уже можно почивать на лврах. О главных событиях минувшего игрового дня — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

За работу, товарищи

Фестивальная неделя чемпионата мира закончилась. Уже отгремели все праздники и церемонии: матч открытия, дебюты городов с народными гуляниями, банкетами-фуршетами, и стадионов — с первыми представлениями команд-участниц. Вторая победа сборной России и ее досрочный выход в плей-офф подвели черту под развлекательной программой. Вчера на чемпионате начались будни.

И, как положено первому рабочему дню, выдался он скучноватым, сумбурным и во многом тяжелым. В трех изначально любопытных, увлекательных встречах, с мегазвездами и мегаталантами, футбола высокого качества набралось не больше, чем по чайной ложечке с каждого. А забитых мячей — и того меньше, жалкие крупицы.

Португалия_1 Болельщики на трибунах стадиона во время матча между сборными Португалии и Марокко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Это на самом деле и есть обыкновенный, «классический» чемпионат мира, в котором таких вот будничных, сероватых игровых смен приблизительно две трети, а иногда и три четверти от общего числа. С редкими вкраплениями в них матчей-самородков и матчей-шедевров. Так было всегда, и всегда так будет. Это просто надо помнить — и не огорчаться понапрасну.

Умение находить удовольствие и красоту даже в этой рутине, черпать вдохновение из повседневности отчетливо, выпукло выделяет подлинных любителей футбола в толпе его случайных попутчиков. Так же как способность выуживать из обыденного течения жизни, выхватывать из серого воздуха поводы для счастья и яркие впечатления, без привязок к красным дням календаря, отличает человека зрелого, полноценного от всех прочих. И раз уж так удачно совпало, что все мы с вами, собравшиеся здесь, как раз такие, то, естественно, не станем кривить носы от вчерашнего, а отметим в нем самое интересное.

Проблемы системы

Немного досадно, что второй тур едва начался, а три команды уже могут паковать чемоданы и изучать предложения туристических бюро. Сборная Саудовской Аравии, проиграв второй раз подряд, утянула за собой на обочину чемпионата и египтян. На Мохаммеда Салаха еще один разок глянут волгоградцы — на их стадионе Египет проведет последний матч. Остальные в большинстве своем только в записи: вряд ли кому взбредет в голову в ходе трансляции Россия–Уругвай переключиться на параллельную.

В этой связи досадно еще и оттого, что мы так редко видим сборные команды с берегов Средиземного моря и Персидского залива и в следующий раз повстречаемся с ними лишь через четыре года. Египет, Марокко, Тунис, Иран, не попавший на ЧМ Алжир, несомненно, могли бы разнообразить отборочные группы.

Португалия_2 Криштиану Роналду забивает гол в ворота сборной Марокко Фото: REUTERS/Carl Recine

Досрочно выбыли и марокканцы, хотя играли даже лучше, изящнее чемпионов Европы-2016. Третий тур превращается для них в пустую формальность. Между тем, если бы на первом этапе существовал общий зачет, а деление на группы лишь размечало маршруты и соперников, упрощало логистику, то и не возникало бы подобных ситуаций и бесполезных матчей. Каждая команда могла бы до последнего бороться за выход в плей-офф.

А то ведь бывают и другие абсурды: одна сборная может не выбраться из группы, выиграв две встречи и набрав 6 очков, а тем временем в другой группе хватит двух ничьих. Общий зачет устранил бы такие перекосы — в плей-офф выходили бы те, кто лучше играл и добивался успехов, а не те, кому случайно повезло со жребием. И те же марокканцы, египтяне в последнем туре сражались бы не только за престиж, но и за шанс, пусть и призрачный, все-таки пробиться в число 16 сильнейших.

Ирану сдаваться рано

Сборную Марокко выбили из турнира гений Криштиану Роналду и собственные недостатки. Забивать в чужие ворота она так и не приноровилась, хотя опасных моментов создала немало, – а в свои за пять минут (на последней против Ирана и на 4-й против Португалии) привезла два. Хотя за второй винить ее незачем. Роналду забивает всем подряд, без исключений, а испанцам вообще отгрузил на днях три, – так какие претензии могут быть к скромным африканцам? Они, как и все те, которые подряд, были в курсе: Криштиану разбегается, выпрыгивает и взлетает, как Майкл Джордан, перебирает ногами, как Майкл Джексон, бежит по прямой и виражам, как Майкл Джонсон, а исполняет сольные номера, как Джордж Майкл. Но знать и пресечь — совсем не одно и то же.

Вот так и здесь: подачу с фланга видно, рывок Роналду видно, точку, где они с мячом пересекутся, видно. Потом видно и удар по воротам. Но как на все это вовремя среагировать, как успеть все это обезвредить? Вот загадка, над которой бьются лучшие футбольные умы, но пока лишь разбивают лбы. А Криштиану чем старше становится, тем все больше забивает. Вот уже и на ЧМ-2018 — четыре. А на трех предыдущих забивал всего-то по одному.

Португалия_3 Игроки сборной Ирана после окончания матча со сборной Испании Фото: REUTERS/Toru Hanai

Сборной Ирана не повезло еще сильнее. Гол от Испании она пропустила чрезвычайно дурацкий: мяч, выбиваемый защитником из-под ноги Диего Косты, в эту же ногу и ударился, после чего отрикошетил в сетку. А сама же забила ядерно: четыре человека ворвались в испанскую вратарскую на подачу штрафного, и один из них буквально «продырявил» мячом защиту Де Хеа. Но перед тем на полшага забрел в офсайд.

Испанцы потом сами же признавали: если бы не система VAR, с помощью которой судьи высмотрели это нарушение правил, и не удивительное везение Косты, они сейчас уже готовились бы к перелету на родину, а Иран — к просмотру матча сборных России и Уругвая, одна из которых стала бы его соперников в плей-офф.

Впрочем, шанс выйти в 1/8 финала у иранцев остается. Португалия, которую им необходимо обыграть для этого, держится на голах Роналду. Командная игра не клеится абсолютно, многие футболисты не в форме, а иные за два года, прошедшие после европейского триумфа, постарели и ослабли. Если Иран сыграет так же страстно и аккуратно, как с испанцами, он вполне может преподнести один из главных сюрпризов чемпионата. Можете себе представить пару плей-офф Россия–Иран? Пора попробовать.

А что же Месси?

Слабо организованный футбол может оказаться причиной преждевременного расставания не только с Криштиану Роналду. Ровно те же проблемы у другого феномена — Лео Месси. Его Аргентина скверно провела матч с Исландией, а сегодня ее поджидает мощная, хотя и нередко тушующаяся при виде грандов, Хорватия. Сам Лео, на которого партнеры рассчитывают — да что там, буквально молятся! — так же как португальцы на Роналду, выступил непривычно слабо, еще и не забил 11-метровый. Надо исправляться, иначе ЧМ-2018 потеряет еще одну гигантскую звезду.

Португалия_4 Игрок сборной Аргентины по футболу Лионель Месси (справа) на тренировке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

У сборной Франции положение получше: австралийцев она все-таки с грехом пополам обыграла. Но в сегодняшней встрече с перуанцами на одном лишь везении, как тогда, уже не выехать. Команда Перу, которую до чемпионата всерьез не воспринимали, очень похожа на ту самую «темную лошадку», что нарушает все расклады и выбивается на видные роли. Как Коста-Рика в 2014-м или Уругвай в 2010-м. Она прекрасно провела матч с Данией, и ей-то как раз фортуна очень много тогда недодала. Французы должны насторожиться, помня про всевозможные законы компенсации. И заранее готовиться к тому, что никакого уважения к ее заслугам, мастерству и талантам перуанские оппоненты не проявят.

По той же причине очень сложно сегодня придется датчанам. Футболисты Перу пытались растопить их лед — футболисты Австралии будут его просто крошить. От этого матча можно ожидать огня и света — он способен разукрасить будничную серость второй недели чемпионата.