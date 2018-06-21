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Роналду сохранит «счастливую бородку» до конца ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду пообещал не сбривать «счастливую бородку» до конца чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет издание A Bola.

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«Это была шутка перед игрой против Испании. Я был в сауне с Куарежмой и сказал ему: «Если забью испанцам, оставлю ее до конца турнира». Мне повезло — я забил тогда, забил и Марокко. Я собираюсь оставить ее до конца чемпионата. Она приносит удачу», — цитирует слова форварда «Спорт-Экспресс».

По итогам двух туров группового турнира чемпионата мира по футболу 2018 года Криштиану Роналду возглавляет рейтинг бомбардиров, забив четыре мяча. Второе место делят россиянин Денис Черышев и испанец Диегу Коста, забившие по три гола.

ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня и продлится до 15 июля. Сборная России заняла второе место в рейтинге сильных команд на ЧМ-2018.

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