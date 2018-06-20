Игроки сборной Англии по футболу оседлали надувных единорогов

Игроки сборной Англии по футболу начали подготовку к матчу группового этапа ЧМ-2018 против Панамы, который пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт Indy Football.

Футболисты 20 июня провели занятия в бассейне, где устроили заплыв на надувных единорогах, сообщает «Спорт-Экспресс». На кадрах видно, что игроки хорошо проводят время, совмещая тренировку с весельем.

«А тем временем в тренировочном лагере Англии…» — написал в Twitter представитель Indy Football.

Сборная Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года выступает в группе G. В первом матче против команды Туниса англичане одержали победу со счетом 2:1. Трансляция встречи обошла по популярности свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. 24 июня игроки сборной Англии проведут встречу с Панамой, а 28 июня — с Бельгией в Калининграде.

ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Британские журналисты оценили теплый прием россиян во время мирового первенства.