Игроки сборной Англии по футболу оседлали надувных единорогов
Игроки сборной Англии по футболу начали подготовку к матчу группового этапа ЧМ-2018 против Панамы, который пройдет 24 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт Indy Football.
Футболисты 20 июня провели занятия в бассейне, где устроили заплыв на надувных единорогах, сообщает «Спорт-Экспресс». На кадрах видно, что игроки хорошо проводят время, совмещая тренировку с весельем.
Meanwhile at England's training camp...— Indy Football (@IndyFootball) 19 июня 2018 г.
😂 #ENG #WorldCup pic.twitter.com/Fks2BbVn2n
«А тем временем в тренировочном лагере Англии…» — написал в Twitter представитель Indy Football.
Сборная Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года выступает в группе G. В первом матче против команды Туниса англичане одержали победу со счетом 2:1. Трансляция встречи обошла по популярности свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. 24 июня игроки сборной Англии проведут встречу с Панамой, а 28 июня — с Бельгией в Калининграде.
ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Британские журналисты оценили теплый прием россиян во время мирового первенства.