Ларссон: «Слуцкий был как большой плюшевый медведь»

Сборная Швеции прошла сложнейший путь, чтобы попасть на чемпионат мира в России. На квалификационном этапе скандинавы оставили позади себя сборную Голландии и вышли в стыковые матчи. Там шведов ждали четырехкратные чемпионы мира — итальянцы. По сумме двух встреч сине-желтые оказались сильнее (1:0; 0:0), оставив Джанлуиджи Буффона и его команду без мундиаля. На чемпионате мира шведы попали в одну из самых непростых групп: в квартет также вошли действующие обладатели кубка — немцы, а также сборные Мексики и Южной Кореи. В первом матче сине-желтых ждала встреча с азиатской командой. Игра складывалась крайне непросто — ее исход смог решить лишь реализованный пенальти капитана шведов Андреаса Гранквиста (1:0).

После игры «Известия» пообщались с одним из лидеров сборной Швеции — Себастианом Ларссоном. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник выступал за английский «Халл Сити», куда его пригласил Леонид Слуцкий. В интервью футболист объяснил, почему карьера российского тренера не сложилась в Англии, поделился впечатлениями от чемпионата мира в России и высказал свое мнение о системе видеоповторов, которая помогла шведам забить победный гол в первом матче на турнире.

— Игра с Южной Кореей складывалась для Швеции очень непросто. Что думаете о прошедшей встрече?

— Безусловно, игра была непростой для обеих команд. Тем не менее нам удалось добиться нужного результата. Конечно, здорово, что мы начали турнир с того, что набрали три очка. Очень рады победе, но ждем следующего матча и пытаемся сконцентрироваться исключительно на нем.

— Ваша сборная забила решающий гол с пенальти, который судья назначил после просмотра видеоповтора. Как вы относитесь к системам VAR?

— Мы рады, что она была использована в нашей игре и судья назначил 11-метровый удар, поскольку очевидно, что футболист Южной Кореи нарушил правила в своей штрафной площади. При этом, даже если бы на турнире не было системы видеоповторов, судья, я думаю, всё равно зафиксировал бы нарушение.

— Матч прошел в Нижнем Новгороде. Как вам стадион и город в целом?

— Прежде всего хочется сказать, что стадион прекрасный. Очень уютная арена, было приятно на ней сыграть. Что касается самого города, то мы чувствовали гостеприимное отношение к себе, и это очень здорово.

— На матче было очень много болельщиков из Швеции. Ощущали себя как дома?

— Да, наши болельщики ездят на игры сборной в огромном количестве. Они всегда отлично нас поддерживают, и мы их прекрасно слышим. В прошедшей игре они вели себя очень громко. Мы выиграли матч на футбольном поле, а шведские болельщики — на трибунах.

— Во время турнира ваша сборная живет и тренируется в Тольятти. Как вам база в этом городе?

— Она просто отличная. Заметно, что там проведена серьезная подготовка, это отличное место для тренировок. Созданы все условия, чтобы ничего не мешало нормально готовиться к матчам. В итоге мы хорошо подготовились и одержали победу в стартовой игре на ЧМ. Это радует в первую очередь.

— У вас есть опыт работы с Леонидом Слуцким в английском «Халл Сити». Что можете сказать об этом времени?

— Это было отличное время. Он — фантастический человек и тренер. К сожалению, мы проработали вместе не очень долго, но я всё равно ему очень благодарен. Слуцкий — отличный специалист, желаю ему самого лучшего в будущем.

— Говорят, что у него были хорошие отношения с игроками «Халла». Это так?

— Слуцкий был как большой плюшевый мишка: ты мог всегда поговорить с ним и обсудить что угодно. Лично ко мне он прекрасно относился и всегда был добр.

— Есть мнение, что российским игрокам и тренерам непросто работать в Европе из-за разницы менталитетов. У Леонида Слуцкого менталитет европейский?

— Да, у него с этим точно не было проблем. Я уверен, его еще ждут успехи в Европе. Проблема его этапа карьеры в Англии — отсутствие времени. Слуцкому его просто не хватило. Если бы мы выиграли еще несколько матчей, я уверен, сезон можно было бы признать успешным, и он остался бы в клубе.

— Сейчас он приступил к работе в голландском «Витессе». Как оцениваете его перспективы в этом клубе?

— Надеюсь, у него всё получится в Голландии, он этого заслуживает. Слуцкий из той категории людей, которые полностью посвящают себя футболу. Он хороший человек, умеет поддерживать внутри коллектива отличный микроклимат. Уверен, у него всё получится.

— Ваши соотечественники Понтус Вернблум и Андреас Гранквист после многих лет, проведенных в России, покинули нашу страну. Как думаете, почему это произошло?

— Они играли в России долгое время и всегда говорили, что им тут очень нравится. Андреас и Понтус провели в вашей стране довольно значимые этапы своей карьеры. Видимо, просто пришло время что-то поменять.

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