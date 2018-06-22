В победу национальной сборной на ЧМ-2018 поверили 14% россиян

В победе национальной сборной на чемпионате мира по футболу уверены 14% граждан России, 16% рассчитывают на выход команды в полуфинал, а каждый четвертый россиян видит подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинале.

Такие данные показал опрос ВЦИОМа, проведенный после матча сборных России и Египта, передает «Спорт-Экспресс». Россияне обыграли египтян на ЧМ-2018 со счетом 3:1. Матч состоялся 19 июня в Санкт-Петербурге.

Накануне турнира ВЦИОМ провел опрос, согласно которому в победу российской сборной верили лишь 11% респондентов.

Сборная России гарантировала впервые в своей истории выход в 1/8 ЧМ по футболу. В заключительном матче группового этапа 25 июня сборная России сыграет с Уругваем на «Самара Арене».