Раскрыт секрет предсказавшего точный счет игр сборной России на ЧМ мужчины

Предсказатель из Кирова Игорь Дагон рассказал, как он сумел угадать точный счет матчей между сборной Россия и командами Саудовской Аравии и Египта.

По словам мужчины, он написал счет, просто фантазируя на тему «А если представить…». Мужчина оставил свой прогноз в Twitter 13 июня.



«Вся страна еще 13-го числа ничего не ждала, потому что контрольные матчи так себе были. И я по приколу решил представить», — приводит слова Дагона телеканал РЕН ТВ.

— Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.

Сам он признался в шутку, что раньше всегда точно предсказывал свою зарплату.

Сборная России сыграет 25 июня против команды Уругвая на стадионе «Самара Арена». Обе команды одержали по две победы в группе A и гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Российской команде достаточно сыграть с уругвайцами вничью, чтобы занять в группе первое место.

Английский журнал FourFourTwo 20 июня поместил российскую сборную на второе место в рейтинге 25 самых сильных команд чемпионата мира 2018 года. Сборной Уругвая спортивные эксперты отвели лишь 14-е место.