Матчи ЧМ-2018 в России посетили уже больше 1 млн человек

Больше миллиона болельщиков уже посетили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА. Средняя посещаемость 21 матча составляет 97% от вместимости стадионов.

Миллионный болельщик ЧМ-2018 посетил матч 21 июня в Самаре, где на «Самара Арене» играли сборные Дании и Австралии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Всего на арене собралось 40,73 тыс. человек. По данным сайта kp.ru, среди болельщиков преобладали австралийцы.

В настоящее время распределено больше 2,6 млн билетов, а продажи будут продолжаться до 15 июля. Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.

21 июня на Красной площади в Москве открылся Парк футбола, где для всех желающих приготовили мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, розыгрыши призов и футбольные матчи.