Мексиканский болельщик с картонной копии приедет в Россию на ЧМ-2018

Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на чемпионат мира по футболу, все-таки приедет в Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Мексиканцы сделали бумажную фигуру Хавьера в человеческий рост. На футболке его приятели написали: «Моя жена меня не отпустила».

Бумажная фигура мексиканца стала известна в социальных сетях после того, как друзья Хавьера создали специальный аккаунт в социальной сети Facebook под названием Ingue Su Matrushka, где выкладывают совместные фотографии с картонной копией друга. По России на матчи ЧМ-2018 они путешествуют на микроавтобусе.

17 июня мексиканская сборная сыграла с футболистами из Германии, победив действующих чемпионов мира со счетом 0:1. После этой игры английский футбольный журнал FourFourTwo назвал мексиканскую команду самой сильной сборной футбольного турнира.