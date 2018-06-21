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Мексиканский болельщик с картонной копии приедет в Россию на ЧМ-2018

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Фото: youtube.com
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Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на чемпионат мира по футболу, все-таки приедет в Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Мексиканцы сделали бумажную фигуру Хавьера в человеческий рост. На футболке его приятели написали: «Моя жена меня не отпустила».

Бумажная фигура мексиканца стала известна в социальных сетях после того, как друзья Хавьера создали специальный аккаунт в социальной сети Facebook под названием Ingue Su Matrushka, где выкладывают совместные фотографии с картонной копией друга. По России на матчи ЧМ-2018 они путешествуют на микроавтобусе.

17 июня мексиканская сборная сыграла с футболистами из Германии, победив действующих чемпионов мира со счетом 0:1. После этой игры английский футбольный журнал FourFourTwo назвал мексиканскую команду самой сильной сборной футбольного турнира.

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