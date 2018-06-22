Нигерия обыграла Исландию в матче ЧМ-2018

Сборная Нигерии обыграла команду из Исландии со счетом 2:0 в матче ЧМ-2018. Встреча состоялась в рамках группового этапа чемпионата.

Оба гола забил нападающий сборной Нигерии и английского клуба «Лестер» Ахмед Муса. Матч проходил в Волгограде. В следующей игре сборная Нигерии встретится на поле с командой Аргентины в Санкт-Петербурге.

Муса был также признан лучшим игроком встречи. В прошлом сезон он выступал за московский клуб ЦСКА на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Лестеру», передает ТАСС.

Несколькими часами ранее на стадионе в Санкт-Петербурге состоялся матч Бразилия — Коста-Рика. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Бразилии.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.