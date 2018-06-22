Бразилия обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 2:0.

Встреча прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Оба гола были забиты во время, добавленное ко второму тайму время — отличились Коутиньо и нападающий Неймар.

Во втором тайме судья поставил пенальти в ворота Коста-Рики за фол на Неймаре, отмечает ТАСС.

Там самым бразильцы одержали первую победу на турнире, набрали четыре очка и возглавили таблицу группы Е после двух матчей. Второе место занимает команда Сербии с тремя очками, третье — Швейцария с одним баллом. Замыкает таблицу сборная Коста-Рики. Они проиграли оба матча и потеряли шансы на выход в плей-офф.

В заключительном матче группы Бразилия встретится с Сербией на московском стадионе «Спартак». Игра состоится 27 июня в 21:00 мск. В этот же день Коста-Рика сыграет со Швейцарией в Нижнем Новгороде.

Примечательно, что ранее победу бразильцев предсказал эрмитажный кот Ахилл. Ему удалось правильно назвать победителей уже в трех играх, в том числе в мате Россия–Египет.