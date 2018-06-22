Тренер сборной Исландии пожаловался на жару после поражения от Нигерии

Жаркая погода, которая установилась в Волгограде 22 июня, могла помешать футболистам сборной Исландии показать всё, на что они способны, в матче чемпионата мира против нигерийцев. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Исландии Хеймир Хадльгримссон.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Волгограде 22 июня поднималась до 32 градусов тепла.

«Не сказал бы, что игроки были медленными. Это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато», — приводит ТАСС слова футбольного специалиста.

Сборная Нигерии победила со счетом 2:0, при этом в конце встречи полузащитник сборной Исландии Гильфи Сигурдссон не реализовал пенальти. Тренер сборной Исландии при этом подчеркнул, что команда Нигерии сыграла очень хорошо, проводила быстрые атаки.

По итогам двух туров группу D возглавила команда Хорватии, далее идут сборные Нигерии и Исландии. Сборная Аргентины сенсационно замыкает квартет.