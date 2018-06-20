Исландцы на «Ниве» доехали до Волгограда и прокатились на ВАЗ-2101

Двое исландских футбольных болельщиков на автомобиле «Нива» добрались из Рейкьявика до Волгограда, где 22 июня состоится матч сборных Исландии и Нигерии.

Как сообщает «РИА Новости», Гретер Йонссон и Кристи Кьяртанссон выехали из столицы Исландии на «Ниве», которую выиграли в конкурсе местного турагентства, 5 июня. Через две недели путешествия они оказались в Волгограде. По пути болельщики побывали в Москве.

После матча сборной своей страны исландцы планируют отправиться в Ростов-на-Дону.

Отмечается, что волгоградцы следили за путешествием Йонссона и Кьяртанссона в Instagram, и на встречу с ними некоторые приехали на собственных «Нивах», а один из местных жителей продемонстрировал гостям знаменитую «копейку», ВАЗ-2101. Прокатившись на машине, исландцы сказали, что для ее вождения нужны сильные руки, но вообще им очень нравятся русские автомобили.

Ранее, 16 июня, болельщики сборной Исландии устроили перформанс в московском парке «Зарядье» в преддверии игры с Аргентиной.