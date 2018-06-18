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Болельщики сборной Исландии спели «Калинку» на фоне вулкана

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Фото: youtube.com
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Болельщики сборной Исландии по футболу спели русскую народную песню «Калинка» и поблагодарили Россию за гостеприимство на чемпионате мира по футболу. Видео опубликовано на YouTube.

Стоя на обрыве у моря на фоне вулкана и небольшого футбольного поля, два десятка человек с фанатской атрибутикой спели первые два куплета песни на национальном языке, а второй припев — на русском. Ролик заканчивается словами «Россия, спасибо за гостеприимство».

Сборная Исландии по футболу снискала огромную популярность как среди фанатов футбола, так и среди людей, мало интересующихся спортом, благодаря своим организованным и музыкальным болельщикам. Ещt в 2016 году во время чемпионата Европы во Франции сборная островного государства стала сенсацией не только из-за прохода в 1/4 финала, но и из-за своих боевых кличей, которые исполняли болельщики на трибунах и сами футболисты сборной.

16 июня болельщики сборной Исландии собрались в парке Зарядье в Москве и снова исполнили традиционный боевой клич Huh. В этот же день «викинги» произвели фурор, сыграв вничью с одними из фаворитов ЧМ-2018 — сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси.

Сейчас Исландия находится на третьем месте в своей группе D. На первом месте с тремя очками — сборная Хорватии, вторую строчку занимает Аргентина. У неt, как и у «викингов», один балл. Замыкает групповую таблицу Нигерия, у нее ноль очков.

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