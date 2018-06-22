Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны

Министерство обороны РФ в День памяти и скорби опубликовало цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны.

На сайте ведомства выложены директивы военного командования СССР, множество приказов и документов по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом «Барбаросса».

Отмечается, что это «ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи».

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска нацистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла миллионы жизней.

Участники всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» в рамках всероссийской патриотической акции «Вахта памяти. Вечный огонь» ранее возложили венки и зажгли свечи на Могиле Неизвестного Солдата в Москве.