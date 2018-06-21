Минута молчания откроет фан-зону ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге 22 июня

С минуты молчания в память о погибших в Великой отечественной войне начнет свою работу фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге 22 июня.

Объявят минуту молчания в 11:00 по московскому времени. В течение всего дня на территории фан-зоны будут звучать песни военных лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз оргкомитета фестиваля.

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска фашистской Германии напали на Советский союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла миллионы жизней.

В Санкт-Петербурге в этот день пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. В этот день в городе возложат цветы и траурные венки на Смоленском, Пискаревском, Серафимовском и других кладбищах, а также на площадях и мемориалах.