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Минута молчания откроет фан-зону ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге 22 июня

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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С минуты молчания в память о погибших в Великой отечественной войне начнет свою работу фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге 22 июня.

Объявят минуту молчания в 11:00 по московскому времени. В течение всего дня на территории фан-зоны будут звучать песни военных лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз оргкомитета фестиваля.

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска фашистской Германии напали на Советский союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла миллионы жизней.

В Санкт-Петербурге в этот день пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. В этот день в городе возложат цветы и траурные венки на Смоленском, Пискаревском, Серафимовском и других кладбищах, а также на площадях и мемориалах.

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