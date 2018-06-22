Когда началась война

В первые дни на фронт ушли 52 сотрудника газеты. Всего же в местах боевых действий работали более 300 известинцев. На фото военный корреспондент Евгений Кригер беседует с командиром одной из частей Красной Армии
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/А. Секретарев
Красноармеец Александр Заходский участвовал в боях на советско-финской границе, которые начались 29 июня. 10 июля 1941 года Александр Заходский пал в бою, сраженный осколком вражеской мины. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/С. Гурарий
Корреспонденты «Известий» часто выходили на линию огня, рискуя жизнью. На первом плане — наводчик ручного пулемета Мищенко. Слева — помощник наводчика красноармеец Ермопаев. 23 августа 1941 года
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
23 июня была создана Ставка Главного Командования. 30 июня — Государственный комитет обороны. Иосиф Сталин 8 августа стал Верховным Главнокомандующим
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
На рассвете 22 июня 1941 года немецко-фашистская авиация подвергла массированным налетам 66 аэродромов. Советские ВВС в первый день войны потеряли около 1,2 тыс. самолетов, из них 800 — на аэродромах
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В начале войны в приграничных районах СССР на территории Литвы, южной части Латвии, Белоруссии и Западной Украины развернулись боевые действия войск прикрытия и пограничных войск. На исходе первой недели войны вермахт занял часть Прибалтики, большую часть Белоруссии, на Украине гитлеровцы продвинулись восточнее линии Ровно, заняли Острог, Кременец, Львов
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В первый день войны президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мобилизации военнообязанных...», она коснулась мужчин 1905–1918 годов рождения. Несмотря на то что первым днем мобилизации названо 23 июня, призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к середине дня 22 июня
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Гитлеровское командование отвело на то, чтобы сломить сопротивление пограничников, 20 минут. 257 советских погранзастав держали оборону от нескольких часов до одних суток
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В первый год войны под лозунгом «Победа будет за нами!» на фронт отправились 14 млн человек
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В течение двух месяцев ожесточенные бои под Смоленском продолжались на огромной территории: 600–650 км по фронту и 200–250 км в глубину
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Война застала советскую военную авиацию на стадии перевооружения. И летчикам пришлось быстро учиться управлять новой техникой. На фото летчики на Западном фронте. Июль 1941 года
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В первые дни Великой Отечественной своих домов лишились десятки тысяч человек. За всю войну почти полностью было разрушено больше тысячи городов
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Фашисты разрушили дома миллионов граждан. Первые удары пришлись по жителям Донбасса, Минска, Киева, Харькова, Смоленска, Одессы, Днепропетровска
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Война застала Советский Союз утром после самой короткой ночи в году
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
В первые дни войны колхозники помогали строить оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
С первых дней войны Георгий Жуков находился на фронте и лично руководил обороной. На фото командующий армией Г. К. Жуков в 107-й стрелковой дивизии. Западный фронт. Июль 1941 года
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
На начальном этапе войны в Красной армии широко использовался гужевой транспорт для снабжения войск. Конный обоз. Западный фронт. Август 1941 года
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Ельнинская операция — часть Смоленского сражения, закончившаяся победой Красной армии. Через 10 дней после ее окончания участвовавшие в операции стрелковые дивизии первыми были удостоены звания гвардейских. На фото разрушенная Ельня. Сентябрь 1941 года
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Одними из основных жертв первых дней войны стали беззащитные жители приграничных деревень
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Во время войны нацисты вывезли тысячи детей «нордической внешности» из Советского Союза. Гитлеровцы отвозили их в концентрационный лагерь под названием «Киндер КЦ», где определялась «расовая ценность» малышей. Тех детей, которые проходили отбор, подвергали «начальной германизации». Их называли немецкими именами и учили немецкому языку, давали немецкое гражданство
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Павел Трошкин
Во время обороны Одессы были сбиты одни из первых немецких самолетов. На фото Западный фронт. Июль 1941 года
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Гитлер рассчитывал взять Москву в течение 3–4 месяцев, но советские войска оказали мощное сопротивление, отсрочив битву за столицу до октября 1941-го. Победа же в битве за Москву окончательно разбила план «Барбаросса» и операцию «Тайфун». На фото зенитчики обороняют небо над столицей
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день стал Днем памяти и скорби для каждого гражданина нашей страны. Одними из главных летописцев войны были фотокорреспонденты «Известий». Журналисты рисковали жизнью, чтобы сообщить людям о происходящем на фронте и объединить общество в борьбе с врагом. Сделанные ими снимки стали частью исторической памяти россиян. Эти черно-белые фотографии рассказывают о событиях, которые не должны повториться никогда. 77 лет спустя «Известия» вспоминают, как начиналась Великая Отечественная.
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